Despiste causa um morto em Santiago do Cacém

Rogério Matos Hoje às 19:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de uma viatura ligeira na tarde desta sexta-feira provocou a morte do condutor e único ocupante da viatura na localidade de Ermidas do Sado, em Santiago do Cacém. Trata-se de um homem com 61 anos.

O alerta foi dado às 17 horas e no local estiveram os bombeiros de Santiago do Cacém, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano. Estão empenhados um total de 10 operacionais e cinco veículos.

O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR vai agora investigar as causas do despiste.