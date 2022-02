Despiste provoca morto em Santiago do Cacém

Um homem de 32 anos morreu, este domingo, no despiste da viatura que conduzia em Santiago do Cacém. A vítima é João Fatana, natural de Alvalade do Sado. Não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Era o único ocupante da viatura.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, o alerta foi dado às 7.30 horas e o despiste ocorreu na Estrada Nacional 261, perto da localidade de São Domingos.

O corpo da vítima mortal foi transportada para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém.

Para o socorro ao sinistro foram mobilizados 14 operacionais, apoiados por 7 viaturas, incluindo meios dos bombeiros de Alvalade do Sado e Santiago do Cacém, viatura médica de emergência e reanimação do INEM e GNR. A investigação ao despiste cabe agora ao Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR.