Encontrado morto idoso desaparecido no concelho de Santiago do Cacém

O idoso, de 71 anos, que estava desaparecido, desde domingo, na serra de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), foi hoje encontrado morto, revelou à agência Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Vítor Tomaz, o cadáver do homem foi encontrado, cerca das 14:30 de hoje, por um popular que alertou as autoridades.

O corpo do idoso foi encontrado "no interior do mato, num caminho de acesso à serra", a "cerca de um quilómetro de distância da sua residência", explicou Vítor Tomaz.

O homem estava desaparecido desde domingo, mas o alerta só foi dado, na segunda-feira, pelos familiares às autoridades, disse à Lusa, nesse dia, fonte da GNR.

As buscas para detetar o idoso arrancaram logo após o alerta e envolveram meios da GNR e dos bombeiros.