Funeral de menino morto pela mãe realiza-se esta tarde 

As cerimónias fúnebres do bebé de um ano morto pela mãe em Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, nesta segunda-feira, realizam-se a partir desta tarde.

O velório será a partir das 17 horas na capela da Igreja de Santa Maria e o funeral acontecerá sexta-feira, a partir das 14 horas, no crematório de Ferreira do Alentejo, em Beja.

O bebé Isaac foi morto pela mãe na madrugada de segunda-feira, em casa. Quando foi detida pela GNR, Luana Silva não apresentava discurso coerente às autoridades: logo após matar o filho, saiu para a rua gritando "está ali o diabo, já o matei", o que faz crer que o homicídio foi cometido durante um surto psicótico.

PUB

A suspeita está a ser avaliada e medicada no Hospital Prisão de Caxias. Está indiciada por homicídio qualificado e ficará em prisão preventiva até julgamento.