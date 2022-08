GNR sem pistas de idoso desaparecido há quatro dias em Santiago do Cacém

Prosseguem as buscas por um idoso de 71 anos desaparecido desde domingo na Serra do Cercal, em Santiago do Cacém. A GNR obteve a localização aproximada do telemóvel do desaparecido, mas as buscas no local não surtiram efeito.

O idoso de 71 anos saiu de casa no Cercal do Alentejo para a sua habitual caminhada nos trilhos da Serra do Cercal no domingo e não mais foi visto. Levou consigo o telemóvel, como de costume.

A GNR conseguiu através da antena que apanhou o sinal do dispositivo obter uma localização aproximada do aparelho, mas as buscas não foram bem-sucedidas. O homem continua desaparecido e as autoridades não recolheram qualquer vestígio dele, roupa ou telemóvel.

O alerta para a GNR de Santiago do Cacém foi dado por familiares na manhã de segunda-feira. O Destacamento de Santiago do Cacém da GNR está a coordenar as buscas pelo desaparecido e colocou no terreno drones e meios cinotécnicos, os cães pisteiros para auxiliar no trabalho de localização do idoso. As buscas decorrem todos os dias entre as sete horas da manhã até às duas horas da madrugada.

Para além dos meios do Destacamento de Santiago do Cacém da GNR, estão empenhados os bombeiros voluntários locais e a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.