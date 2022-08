Homem de 71 anos desaparecido em serra do concelho de Santiago do Cacém

JN/Agências Hoje às 19:44 Facebook

Um homem, de 71 anos, está desaparecido na serra de Cercal do Alentejo, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), estando a GNR e os bombeiros a realizar buscas no local, revelaram esta segunda-feira as autoridades.

Contactada pela agência Lusa, fonte da GNR explicou que o homem está desaparecido "desde domingo", mas o alerta foi dado hoje à Guarda pela irmã.

O comandante dos Bombeiros de Cercal do Alentejo, Vitor Tomaz, igualmente contactado pela Lusa, precisou que o homem, que "vive sozinho" naquela localidade e costuma "fazer caminhadas pela serra", desapareceu "à hora do pequeno-almoço, no domingo".

As buscas arrancaram após o alerta e envolvem 15 militares da GNR e nove operacionais dos bombeiros.

A GNR acionou também para o local binómios cinotécnicos, que vão ser incorporados ainda hoje nas buscas, e vai dispor igualmente de drones, para vigilância do espaço aéreo.

"A serra é muito grande. Estamos a falar de um perímetro florestal de eucaliptos, com difíceis acessos", acrescentou o comandante dos bombeiros, relatando que as buscas estão direcionadas para a área onde o homem costumava fazer caminhadas.