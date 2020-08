Homem encontrado morto no interior de um poço em Santiago do Cacém

JN/Agências Hoje às 18:09 Facebook

Um homem de 86 anos foi encontrado morto este domingo, no interior de um poço, em São Francisco da Serra, no concelho de Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, disse à agência Lusa fonte da GNR.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado através do 112 e "a GNR está a tentar apurar as circunstâncias do óbito".

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o alerta foi dado às 14.17 horas, tendo sido mobilizados operacionais e veículos dos bombeiros de Santiago do Cacém e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano, além da GNR.