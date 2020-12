Homem morre num incêndio em Santiago do Cacém

Rogério Matos Hoje às 19:04 Facebook

Um homem com cerca de 75 anos morreu esta tarde de quinta feira na sequência de um incêndio urbano na localidade de Deixa-o-Resto, em Santiago do Cacém. A Polícia Judiciária de Setúbal vai investigar o caso.

De acordo com Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o alerta foi dado às 16.10 horas e para o local foram mobilizados oito operacionais dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Santo André, apoiados por cinco viaturas, bem com a GNR. O óbito foi declarado no local pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.

A vítima mortal estaria sozinha em casa quando o incêndio, de origem desconhecida até às 18 horas desta quinta-feira, deflagrou. O homem estaria acamado e não conseguiu fugir.