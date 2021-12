Incêndio numa habitação em Santiago do Cacém desaloja casal de idosos

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

Duas pessoas ficaram esta sexta-feira desalojadas na sequência de um incêndio numa habitação em Relvas Verdes, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), revelou à Lusa o comandante dos bombeiros.

Segundo o comandante Pedro Torrão, o alerta para o incêndio, que teve "origem numa lareira", foi dado aos bombeiros às 17.35.

As chamas propagaram-se "à coluna da chaminé" da habitação, acrescentou.

A mesma fonte adiantou que o sinistro não provocou feridos, mas o casal de idosos, entre os 70 e os 75 anos, residente na habitação, vai ser realojado temporariamente "por uma questão de precaução".

"Devido ao incêndio, a habitação ficou com muito fumo, mas não houve danos na estrutura", explicou Pedro Torrão, indicando que as chamas foram consideradas extintas às 18.40.

Fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil de Santiago do Cacém adiantou à Lusa que os dois idosos vão ser realojados num hotel da cidade, "até estarem reunidas as condições para regressarem a casa".

As operações de combate ao incêndio implicaram a mobilização de nove operacionais, apoiados por três viaturas, dos Bombeiros de Santiago do Cacém, assim como a Proteção Civil Municipal.