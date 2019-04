Baleia com quase 30 metros dá à costa em praia no Alentejo

Hoje às 12:45 Facebook

O cadáver duma baleia deu esta manhã à costa na praia das Areias Brancas, em Vila Nova de Santo André, concelho de Santiago do Cacém.

Ao que foi possível apurar, a baleia tem 19 metros de comprimento e encontra-se em elevado estado de decomposição. A Polícia Marítima de Sines foi alertada pouco antes das 12 horas e encontra-se já no local.

Esta foi a segunda vez, no espaço de uma semana, que baleias surgem nas praias do litoral alentejano. No passado dia 18, uma baleia bossa, com 16 metros de comprimento, deu à costa na zona rochosa da Praia dos Burrinhos, em Porto Covo, concelho de Sines.