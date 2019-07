Condenado por abusar da enteada foi detido por abusar sexualmente da filha

Rogério Matos Hoje às 19:38 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 58 anos, agricultor, abusou sexualmente da própria filha de dez anos em casa ,no Cercal do Alentejo, em Santiago do Cacém. O agressor já tinha cumprido pena por abusar sexualmente da enteada, com a mesma idade, e saiu da prisão em fevereiro de 2016.

Não manteve contacto com a anterior vítima, mas a sua ex companheira deixou que a filha de ambos visitasse o pai e foi numa dessas ocasiões que o agricultor cometeu o crime. Foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal e encontra-se em prisão preventiva.

Está indiciado pela prática do crime de abuso sexual de crianças agravado.