Crianças feridas em ataque por pitbull em jardim de infância de Santiago do Cacém

Rogério Matos Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Três crianças e um adulto, mulher de 63 anos, foram atacadas esta manhã por dois pitbull, e não um como foi avançado anteriormente, num jardim de infância em Vila Nova de Santo André, Santiago do Cacém.

As vítimas sofreram ferimentos considerados leves e foram transportadas para o Hospital do Litoral Alentejano, de onde já tiveram alta. Ao que foi possível apurar, os cães pertencem a um residente nas imediações do jardim de infância e conseguiram sair para a rua sem o conhecimento do seu detentor.

As crianças, meninas com idades entre os três e sete anos, e uma auxiliar de educação com 63 anos sofreram ferimentos nos joelhos, costas, tronco e barriga.

De acordo com fonte da proteção civil, o alerta foi dado às 12.19 horas desta quinta feira e ao local acorreram os bombeiros de Vila Nova de Santo André, com três veículos e seis operacionais, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação (vmer) do Hospital do Litoral Alentejano.

Os cães estão agora à guarda do detentor e serão avaliados por um veterinário municipal.