Homem de 80 anos morre em colisão entre três carros no IC33

Um choque entre três veículos no IC33, em Santiago do Cacém, provocou uma vítima mortal, um homem de 80 anos, e dois feridos ligeiros

A colisão deu-se às 16 horas ao quilómetros 23.5 da via que liga Grândola a Sines, perto da localidade de Santa Cruz.

Ao local, acorreram os bombeiros de Santiago do Cacém e de Vila Nova de Santo André, bem como a VMER do Hospital do Litoral Alentejano, que declarou o óbito no local, e a GNR, com um total de dez viaturas e 18 operacionais.

A via esteve cortada em ambos os sentidos enquanto decorreram as operações de socorro.

O corpo do homem de 80 anos e os dois feridos ligeiros foram transportado para o Hospital do Litoral Alentejano.