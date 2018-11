Filipe Pedro e Roberto Bessa Moreira Hoje às 18:09 Facebook

Um homem de 65 anos morreu na tarde de quarta-feira na passagem de nível de São Bartolomeu da Serra, concelho de Santiago do Cacém, depois de o automóvel que guiava ter sido abalroado por um comboio de mercadorias proveniente do Porto de Sines

O acidente aconteceu cerca das 14.30 horas, quando a viatura, que circulava na Estrada Nacional 121 de Ermidas-Sado com destino a Santiago do Cacém, foi apanhada pelo comboio e foi projetada a mais de 80 metros do embate.