Quase cem bombeiros combateram fogo em Santiago do Cacém

O incêndio que deflagrou este sábado à tarde numa zona de mato no concelho de Santiago do Cacém, no distrito de Setúbal, foi dado como dominado às 18.15 horas, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que o incêndio deflagrou na zona de Freixo, freguesia de Cercal do Alentejo, pelas 16.15 horas, tendo devastado uma zona de mato e de eucaliptos.

O combate às chamas envolveu 99 operacionais, sobretudo bombeiros de várias corporações dos distritos de Setúbal e de Beja, apoiados por 28 veículos e quatro meios aéreos.