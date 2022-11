Morre atropelado à saída do Hospital em Santiago do Cacém 

Um homem de 66 anos morreu atropelado, esta quarta-feira à tarde, à saída do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. A vítima estava a deslocar-se a pé na Estrada Nacional 261 quando foi atropelado por um carro logo à saída da unidade hospitalar.

O alerta foi dado às 18.40 horas desta quarta-feira e ao local acorreram os bombeiros de Santiago do Cacém, mas apesar das manobras de reanimação, a vítima acabou por falecer.

O condutor da viatura ligeira permaneceu no local e foi sujeito a testes de despistagem de álcool e estupefacientes. Ao que foi possível apurar, todos os testes deram negativos.

O caso será agora investigado pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR. No local estiveram seis viaturas com 11 elementos, entre os quais os bombeiros, GNR e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) que declarou o óbito do homem de 66 anos.