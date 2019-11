Rogério Matos Hoje às 13:47 Facebook

Uma idosa com 94 anos foi encontrada consciente num silvado em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, mais de 24 horas depois de ter saído de casa sem conhecimento dos familiares.

Durante a madrugada de sexta-feira, às cinco horas da manhã, a GNR recebeu um alerta de avistamento da idosa e lançou uma operação de buscas com elementos de busca e salvamento na zona de mato perto da sua casa.

Foram delineadas várias zonas de busca distribuídas pelos militares e bombeiros e foram estes últimos a encontrar a mulher, com vida, deitada numas silvas, a cerca de um quilómetro da casa de onde saiu na manhã de quinta-feira.

A idosa foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, para ser avaliado o seu estado de saúde. As operações de busca envolveram GNR, bombeiros e Proteção Civil Municipal.