Mulher perdeu o braço numa colisão em Santiago do Cacém

Uma mulher com 70 anos perdeu um braço num acidente de viação na manhã desta quinta-feira em Ermidas do Sado, concelho de Santiago do Cacém. A vítima foi transportada para o Hospital de São José em estado grave.

O alerta foi dado às 8.53 horas. Duas viaturas ligeiras chocaram num cruzamento entre a Estrada Nacional 121 e a Rua 9 na localidade de Ermidas do Sado. Do acidente resultaram ainda dois feridos leves, duas mulheres, uma em cada uma das viaturas envolvidas.

A vítima grave, que sofreu a amputação total do braço, seguia no banco do "pendura" de uma das viaturas envolvidas na colisão. A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, vai investigar o caso.

A vítima grave foi transportada para o Hospital de São José com acompanhamento da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital do Litoral Alentejano.

No local estiveram meios dos bombeiros de Alvalade do Sado, Santiago do Cacém, GNR e INEM.