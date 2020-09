Santiago do Cacém soma 46 casos e suspende equipamentos municipais

JN/Agências Hoje às 22:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Santiago do Cacém suspendeu a utilização dos equipamentos municipais desportivos e culturais, no dia em que subiu para 46 o número de casos ativos de covid-19 no concelho.

A decisão foi tomada em reunião da Comissão Restritiva de Proteção Civil, após serem recebidos seis novos resultados positivos de testes ao novo coronavírus SARS-CoV-2, realizados nos últimos dias neste concelho do distrito de Setúbal, que vão motivar a realização de "mais cerca de 400 testes" entre hoje e terça-feira.

"Existe alguma preocupação relativamente a alguns equipamentos municipais que vão suspender a atividade, pelo menos até ao final da semana, até percebermos qual vai ser a evolução da situação e porque estamos à espera de resultados de mais testes realizados entre hoje e amanhã [terça-feira]", referiu o presidente da autarquia, Álvaro Beijinha, à agência Lusa.

O autarca sublinhou, por outro lado, que os resultados recebidos de testes realizados nos últimos dias em equipamentos como lares de terceira idade "foram todos negativos, até ao momento", e que na última semana, entre segunda-feira e domingo, "foram feitos mais de 2000 testes" à população do concelho.

Arranque do ano letivo adiado para dia 17

"A situação é, naturalmente, preocupante, mas parece estar relativamente controlada. Os testes que estão a ser realizados, neste momento, são localmente e têm a ver com escolas, ATL [atividades de tempos livres] e uma ou outra empresa. Em todos os locais onde esteja ligada uma pessoa que testou positivo, vamos lá e fazemos um rastreio generalizado", explicou o presidente da câmara.

A Comissão Restritiva de Proteção Civil inclui, além da câmara municipal, a Autoridade Local de Saúde, Guarda Nacional Republicana, Segurança Social e as quatro corporações de bombeiros do concelho, Santiago do Cacém, Santo André, Cercal do Alentejo e Alvalade do Sado.

"Surto Champions"

Na sequência deste surto, o município anunciou no domingo que foi informada pelo diretor do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém que o ano letivo não se iniciaria esta segunda-feira "por o delegado de saúde considerar não estarem reunidas as condições de segurança".

"Visto o momento epidemiológico que estamos a viver na cidade de Santiago do Cacém, recomendamos que não seja iniciado o ano letivo 2020/21 para todos os níveis do agrupamento no dia 14, adiando-o para 17, caso se verifiquem condições para tal", comunicou via e-mail o delegado de saúde, Joaquín Toro, de acordo com o município.

Segundo a Câmara, ficam também suspensas as atividades de animação e apoio à família.

Já no sábado, o Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém tinha decidido cancelar o início do ano letivo para os alunos do 1.º ciclo que estava também previsto para hoje.

Este surto do novo coronavírus SARS-CoV-2 em Santiago do Cacém está relacionado com um outro que teve origem em Sines, detetado em 27 de agosto, que motivou rastreios também nos concelhos vizinhos de Alcácer do Sal e Grândola.

Designado pelas autoridades locais como "surto Champions", este teve origem num grupo de pessoas com "grau de proximidade elevado" que se juntaram em Sines para assistir pela televisão à final da Liga dos Campeões de futebol e "ficaram contagiadas", de acordo com a responsável da unidade local de saúde pública, Fernanda Santos.