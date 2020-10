Cão atropelado pelo metro no Seixal ficou preso debaixo da composição

Rogério Matos Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Um cão foi atropelado esta quarta-feira pelo metro de superfície em Corroios, Seixal. O animal sobreviveu e foi transportado pelos bombeiros para uma clínica veterinária.

De acordo com fonte da proteção civil, o atropelamento deu-se às 15.08 horas na Avenida 25 de Abril, e os bombeiros tiveram que levantar a composição do metro para retirar o cão.

A circulação do metro esteve interrompida durante os trabalhos de socorro ao canídeo, ao qual acorreram os bombeiros do Seixal, PSP e técnicos do Metro Sul do Tejo.