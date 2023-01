Câmara do Seixal realoja 119 moradores do Bairro da Jamaica e prepara demolições 

A Câmara Municipal do Seixal está a proceder ao realojamento de 37 famílias residentes no bairro de lata Jamaica e prepara-se para demolir duas torres.

A primeira foi demolida em 2018, quando as primeiras famílias saíram. A segunda torre está vazia desde outubro, quando os moradores foram realojados e agora, a terceira, mais pequena e junto à segunda, será demolida quando estas 37 famílias forem realojadas, o que deve acontecer esta sexta-feira.

A Câmara Municipal identificou 234 famílias, cerca de 750 pessoas, a residirem ilegalmente neste bairro de lata no centro do Seixal. As famílias foram alojadas no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal do Seixal e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana. Foi a autarquia responsável pela aquisição de casas no mercado imobiliário do Seixal para acolher estas famílias.

PUB

Até que as torres sejam demolidas, equipas de segurança garantem que não são ocupadas novamente por novas famílias. Vários acessos foram mesmo demolidos, como as escadas interiores. Realizada esta fase de realojamento, restam 96 famílias a viver em condições indignas neste bairro. A Câmara Municipal do Seixal prevê concluir este processo, de forma faseada, até ao final de 2023.

O financiamento para este realojamento resulta de verbas provenientes de uma candidatura da Câmara Municipal do Seixal ao Plano de Recuperação e Resiliência.