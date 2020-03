Rogério Matos Hoje às 16:01 Facebook

Uma viatura ligeira despistou-se e incendiou-se esta sexta-feira à tarde na A2, sentido norte sul, no Seixal.

Do despiste resultou um ferido leve, transportado para o Hospital Garcia de Orta.

De acordo com fonte da proteção civil, o alerta foi dado às 13.43 horas e ao local acorreram seis viaturas dos bombeiros do Seixal, GNR e Brisa, com 12 elementos.

A circulação rodoviária realizou-se em apenas uma faixa, enquanto decorriam os trabalhos de socorro e remoção da viatura.