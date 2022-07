Choque entre dois carros faz cinco feridos no Seixal

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, esta segunda-feira, na Avenida dos Metalúrgicos, em Paio Pires, concelho do Seixal, causou cinco feridos, um dos quais está em estado grave.

O alerta foi dado às 9.18 horas e ao local acorreram 14 elementos com seis viaturas dos Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, bem como a GNR e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Os feridos foram transportados ao Hospital Garcia de Orta e a via esteve interrompida ao trânsito durante os trabalhos de socorro. As autoridades vão apurar as causas da colisão.