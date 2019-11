Colisão entre dois autocarros provoca dez feridos no Seixal

Rogério Matos Hoje às 17:02 Facebook

A colisão entre dois autocarros no Seixal provocou esta tarde dez feridos, sete dos quais transportados para os hospitais de Almada, Barreiro e Lisboa com ferimentos ligeiros. Os restantes três foram assistidos no local e recusaram ir para o hospital.

De acordo com fonte da Proteção Civil, o choque entre os dois autocarros da Transportes Sul do Tejo ocorreu às 15.11 horas e ao local, na Avenida Marcos de Portugal, acorreram 34 elementos com 19 viaturas dos bombeiros do Seixal, Amora, bem como a VMER do Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Foi para esta unidade hospitalar que alguns dos feridos foram transportados. Os restantes seguiram para o Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, e Hospital de São José, em Lisboa.