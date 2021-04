Colisão entre dois veículos provoca três feridos na A2

Rogério Matos Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na Autoestrada 2 (A2), no Seixal, provocou esta quarta-feira três feridos, dois com ferimentos considerados leves e um com ferimentos graves. O choque deu-se no sentido norte-sul, perto da saída da autoestrada para o Seixal.

O alerta foi dado às 16.30 horas e ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Cacilhas, com nove veículos e 18 operacionais. As vítimas foram transportadas para o Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Para além dos bombeiros, esteve no local a GNR, a Brisa e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Almada. Fonte da proteção civil avançou que não houve constrangimentos de trânsito.