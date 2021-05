Colisão entre três veículos causa quatro feridos no Seixal

Rogério Matos Hoje às 12:11 Facebook

Uma colisão entre três viaturas ligeiras em Fernão Ferro, no Seixal provocou na manhã desta sexta-feira quatro feridos.

O alerta foi dado às 8 horas e na operação de socorro estiveram envolvidos 19 operacionais dos bombeiros e GNR, com nove viaturas.

A colisão deu-se na Rua Barbosa du Bocage, no centro de Fernão Ferro. Dois dos quatro feridos, todos ocupantes das viaturas sinistradas, sofreram ferimentos considerados leves e foram transportados para o Hospital Garcia de Orta. Os dois outros feridos recusaram transporte para o hospital, tendo sido assistidos no local às escoriações sofridas.

A GNR vai investigar as causas do acidente. Ao local acorreram os bombeiros do Seixal, GNR e viatura médica e emergência e reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta.