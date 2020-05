Colisão faz quatro feridos no Seixal

Rogério Matos Hoje às 14:39 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas ligeiras na Estrada Nacional 10, na Amora, Seixal, provocou esta manhã de domingo, quatro vítimas com ferimentos considerados leves.

Os feridos foram transportados para o Hospital Garcia de Orta.

O trânsito esteve cortado na totalidade durante as operações de socorro e, pelas 14 horas, a circulação rodoviária já estava restabelecida . A PSP vai investigar as causas do acidente.

O alerta foi dado antes do meio-dia e ao local acorreram os bombeiros mistos da Amora, a Cruz Vermelha do Seixal, INEM e PSP. No teatro de operações estiveram envolvidas seis viaturas e 13 operacionais.