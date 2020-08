Corpo de adolescente encontrado preso a um cabo no fundo do Tejo

AC Hoje às 08:23 Facebook

O corpo do jovem de 13 anos que desapareceu, domingo, no rio Tejo, foi recuperado esta segunda-feira de manhã.

O adolescente estava preso num cabo no fundo do rio Tejo, a cerca de 15 a 20 metros do pontão de onde mergulhou, no domingo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal, revelou o comandante do Porto de Lisboa, Diogo Branco.

O corpo do jovem foi encontrado por uma equipa de mergulhadores, esta segunda-feira de manhã e já foi retirado da água, menos de duas horas depois de terem sido retomadas as buscas.

"Ao que tudo indica", o corpo recuperado será o do jovem desaparecido ontem. "Tendo em conta a fisionomia e que não havia mais nenhum desaparecido na zona, tudo indica que é o jovem desaparecido, mas a confirmação total só será feita após a identificação por parte da família", acrescentou Diogo Branco, em declarações aos jornalistas no local das buscas.

O jovem desapareceu na tarde deste domingo, quando estava a brincar numa zona de praia fluvial do Seixal com um amigo, que foi ajudado por uma pessoa que ia a passar no local.

As buscas, interrompidas no domingo ao pôr-do-sol, foram retomadas esta segunda-feira de manhã com uma mota de água e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação do comando local da Polícia Marítima de Lisboa para assegurar a interdição da área onde o Grupo de Mergulho Forense da Polícia Marítima mergulhou.

Foi precisamente este grupo que encontrou o corpo do rapaz, preso no fundo do rio Tejo, na zona da Ponta dos Corvos, no Seixal.

A autoridade indica que também estará empenhado o Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima para apoiar a família do jovem.