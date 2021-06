Creche no Seixal fecha após casos de covid-19 entre crianças

Rogério Matos Hoje às 19:08 Facebook

A creche Baleia Amarela, no Seixal, encerrou esta semana devido a um surto de covid-19 que conta com três casos positivos entre as crianças.

Os funcionários, pelo contacto com os infetados, ficaram em quarentena e a creche fechou as portas. Atualmente, a Baleia Amarela tem capacidade para acolher 78 crianças até aos três anos.

Ao JN, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) afasta a existência de casos de internamento entre as crianças infetadas e refere que a creche só volta a abrir após a realização da investigação epidemiológica. "Esta investigação está a decorrer por parte da autoridade de saúde local e consoante as suas conclusões podem ser adotadas outras medidas", afirma fonte oficial da ARSLVT.

De acordo com a ARSLVT, o encerramento da creche deveu-se à aplicação do "princípio de precaução em Saúde Pública" e porque "os funcionários da creche estão em isolamento por contactarem com todas as crianças".

O JN tentou junto da autarquia e Segurança Social perceber que medidas foram tomadas perante o encerramento da creche, mas não obteve resposta até à tarde desta terça-feira. A entidade gestora da creche, a Associação de Reformados e Idosos da Freguesia da Amora (ARIFA), recusou-se a comentar o caso.