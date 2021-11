Dois feridos em despiste no Seixal 

Hoje às 12:22 Facebook

Um despiste duma viatura ligeira na autoestrada A33, no Seixal, provocou esta manhã de domingo dois feridos, um com ferimentos considerados graves e o outro com ferimentos ligeiros.

O alerta foi dado às 11.28 horas, informou a proteção civil de Setúbal. Ao local acorreram os bombeiros da Amora, Barreiro e Cacilhas com 5 viaturas e 13 elementos. Os feridos serão agora transportados para o Hospital Garcia de Orta.

O veículo despistou-se no sentido norte sul da A33, em Belverde, no concelho do Seixal, mais precisamente no quilómetro 14.6. A viatura imobilizou-se na berma da estrada e não foi necessário interromper a circulação nesta via enquanto decorrem as operações de socorro.