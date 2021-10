Dois trabalhadores atropelados na A2 ficam em estado grave

JN/Agências Hoje às 08:56 Facebook

Dois trabalhadores ficaram feridos com gravidade depois de terem sido atropelados, esta terça-feira, por uma viatura ligeira na Autoestrada 2 (A2), na zona do Seixal.

"Dois trabalhadores realizavam trabalhos na via quando foram atropelados por uma viatura ligeira. São feridos graves e foram transportados ao Hospital Garcia de Orta", disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal.

O alerta para o acidente, que ocorreu no sentido Norte/Sul da A2, ao quilómetro 17, na zona do Seixal, no distrito de Setúbal, foi dado às 7.03 horas.

"A autoestrada esteve cortada ao trânsito naquele sentido da A2, mas a circulação foi retomada às 7.56 horas", disse a mesma fonte do CDOS de Setúbal.

No local estiveram 16 operacionais, entre bombeiros do Seixal, Brisa e Guarda Nacional Republicana (GNR), apoiados por seis veículos.