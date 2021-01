Duas crianças feridas com gravidade em incêndio num apartamento

Rogério Matos Hoje às 18:54 Facebook

Um incêndio num apartamento, no Seixal, provocou ferimentos graves em duas crianças, com cerca de três anos, na tarde desta segunda-feira.

Uma das crianças foi transportada para o Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, com queimaduras e dificuldades respiratórias por inalação de fumos, enquanto a outra foi para o Hospital Garcia de Orta, onde foi assistida por inalação de fumos.

Para além das duas crianças feridas, uma mulher, residente no apartamento, sofreu ferimentos leves por inalação de fumos e um agente da PSP que partiu em socorro das vítimas foi assistido no local, também por inalação de fumos.

O incêndio deflagrou às 14.36 horas no terceiro andar do número três da Rua Ivone Silva, no Seixal. Ao local acorreram os bombeiros da Amora e Seixal, com 23 operacionais e dez viaturas.

O incêndio foi dado como extinto cerca de meia hora depois do alerta, tendo todo o apartamento sido tomado pelas chamas.

O Serviço Municipal de Proteção Civil do Seixal, a PSP e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital Garcia de Orta também estiveram no local.