GNR apreende armas a idoso que ameaçou vizinhos 

A GNR do Posto de Fernão Ferro, Seixal, apreendeu uma caçadeira e uma pistola a um idoso de 84 anos que terá ameaçado vizinhos de arma em punho.

No âmbito de uma queixa feita contra o suspeito por ameaça, os militares da GNR apreenderam na casa do suspeito uma caçadeira e uma pistola carregada com uma munição e sem documentos de registo. Terá sido com estas que o homem ameaçou os autores da queixa.

O idoso foi constituído arguido por posse de arma ilegal e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Almada.