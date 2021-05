Incêndio em habitação provoca um ferido no Seixal

Rogério Matos Hoje às 19:04 Facebook

Um incêndio deflagrou na tarde desta terça feira numa habitação na Arrentela, concelho do Seixal. De acordo com fonte da Proteção Civil, o incêndio ocorreu numa moradia e provocou uma vítima com ferimentos leves por inalação de fumos.

O alerta para o incêndio foi dado às 16.18 horas para uma habitação na Rua da Boa Hora.

Cerca de meia hora depois, o fogo estava dado como dominado.

Ao local acorreram os bombeiros do Seixal, a PSP e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, com oito viaturas e 20 operacionais.

O ferido foi transportado para o hospital.