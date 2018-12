Polícia Marítima bloqueia saída do cais para impedir nova invasão ao barco

Rogério Matos Hoje às 09:57 Facebook

Apenas uma embarcação está a realizar a travessia entre Seixal e Cais do Sodré, esta quarta-feira, tal como aconteceu na terça-feira, quando os passageiros invadiram a embarcação e a sobrelotação impediu que a ligação se realizasse.

Esta manhã, a Polícia Marítima de Lisboa colocou uma viatura em frente à saída do terminal fluvial para impedir que os utentes optem por este acesso para entrar na embarcação.

As ligações das 8.10 horas e das 8.55 horas foram suprimidas, sendo realizada apenas a das 8.30 horas.

A embarcação das 7.45 horas saiu sem qualquer percalço.

As perturbações no serviço fluvial no Tejo fazem-se sentir também no Montijo, onde apenas uma embarcação realiza o transporte entre as duas margens.