Botija de gás causa forte explosão no Seixal

Uma botija de gás no interior de uma viatura que estava a ser desmantelada no Seixal provocou, esta segunda-feira, uma forte explosão, mas não causou vítimas.

"A explosão ocorreu na empresa Ecometais no concelho do Seixal, distrito de Setúbal. Tratou-se de uma bilha de gás que estava no interior de uma viatura que estava a ser desmantelada no local e que rebentou", disse à Lusa fonte do CDOS.

Segundo a mesma fonte, a explosão não causou vítimas e apenas danificou a máquina que estava a operar no local.

A explosão foi sentida em vários concelhos do distrito de Setúbal, como Seixal, Almada, Sesimbra, Moita, Almada ou Alcochete e causou apreensão por ser num local contíguo à Siderurgia Nacional.

O alerta para a ocorrência foi dado pelas 21.49 horas, tendo sido mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Entretanto, tanto a Câmara e os bombeiros do Seixal utilizaram as redes sociais para esclarecer que a situação está controlada e para evitar ligar a pedir explicações, porque os serviços estão já congestionados.