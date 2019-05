Circulação ferroviária entre Coina e Fogueteiro foi restabelecida

Hoje às 10:25 Facebook

A circulação ferroviária na Linha do Sul, entre Coina e Fogueteiro, foi totalmente restabelecida às 8.35 horas, depois de ter estado interrompida desde segunda-feira devido à queda de uma catenária.

A queda de uma catenária no troço ferroviário entre Coina e Fogueteiro, no concelho do Seixal, interrompeu na segunda-feira, cerca das 18.45 horas, em ambos os sentidos, a circulação na linha do Sul.

As ligações ferroviárias funcionaram entre Roma/Areeiro e Fogueteiro, e entre Coina e Setúbal, em ambos os sentidos, mas entre Fogueteiro e Coina foram utilizados transportes rodoviários para fazer as ligações.

Esta terça-feira, a partir das 6.30 horas, a circulação foi feita em via única e, às 8.35 horas, foi totalmente restabelecida, disse à agência Lusa uma fonte da Infraestruturas de Portugal.