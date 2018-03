Colisão entre metro e autocarro faz três feridos no Seixal

Rogério Matos Hoje às 08:54 Facebook

Twitter

O choque entre um autocarro e uma composição do metro em Corroios, Seixal, provocou ferimentos graves no motorista do autocarro e leves numa passageira do pesado, de 56 anos, e no motorista do metro, com cerca de 30.

A vítima grave, com cerca de 35 anos, sofreu politraumatismos, queixando-se principalmente de dores na cervical e membros inferiores.

Os três feridos estão a receber assistência no Hospital Garcia de Orta, para onde foram transportados pelos bombeiros do Seixal.

O choque deu-se às 7.45 horas, perto da Escola Secundária João de Barros, quando a composição do Metro Sul do Tejo, proveniente da Trafaria, atravessava a rotunda rumo à estação final. Um autocarro da Transporte Sul do Tejo, que seguia para Cacilhas, entrou no caminho ferroviário para contornar a rotunda quando se deu o choque.

A PSP vai agora apurar as razões do incidente.