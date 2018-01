Crianças assistidas por inalação de fumos após incêndio em casa

Rogério Matos Ontem às 19:48 Facebook

Um bebé de seis meses e uma menina de dois anos foram assistidos, esta segunda-feira à tarde, no Hospital Garcia de Orta, em Almada, por inalação de fumos depois de um incêndio ter consumido parcialmente a casa onde residiam, na Quinta dos Lírios, Amora, Seixal.

O alerta foi dado às 15 horas para o n.º 19 na Rua da Liberdade, Fogueteiro, numa habitação camarária onde estavam um adulto e duas crianças, pai e filhos.

José Mendes, segundo comandante dos bombeiros do Seixal, afirma que "o incêndio deflagrou com muita intensidade e destruiu por completo a sala da habitação". As chamas não se propagaram a outras assoalhadas devido à ação dos bombeiros de Amora e Seixal, porém, a casa ficou sem condições de habitabilidade e os sete moradores não podem regressar ao espaço esta sexta-feira.

Para além dos bombeiros, estiveram no local a VMER do Hospital Garcia de Orta, a PSP e o Serviço Municipal de Proteção Civil. A família encontra-se atualmente em casa de familiares até ser realojada pela Segurança Social.