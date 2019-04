Demolição do Bairro da Jamaica retomada e 74 famílias realojadas até ao fim do ano

Rogério Matos Hoje às 11:50 Facebook

A demolição do Bairro da Jamaica foi retomada esta sexta-feira, depois de três meses parada devido a uma providência cautelar interposta pelo proprietário, Urbangol.

Até ao fim do ano, 74 famílias dos dois lotes adjacentes ao lote dez, que está vazio desde dezembro, vão sair para as novas casas que a autarquia e o Governo, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia do Seixal, estão a adquirir.

Ao JN, Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal, destaca a "postura do proprietário que permitiu um entendimento entre as partes para que fosse retomada a demolição do lote dez". O processo foi arquivado há duas semanas no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada depois de em janeiro o proprietário ter impugnado os trabalhos de demolição. Neste período de tempo, a autarquia tinha que pagar 20 mil euros mensais a uma empresa de segurança para garantir que o edifício não era reocupado.

As primeiras 64 famílias do bairro, que residiam no lote dez, saíram em dezembro de 2018 para as novas casas adquiridas no âmbito do projeto financiado entre autarquia e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), que ascende aos 15 milhões de euros e que pretende, até 2022, realojar as 234 famílias do bairro. Findo o processo de realojamento e demolição, está prevista a construção de novos edifícios de habitação, bem como um parque urbano e uma zona comercial.

A demolição do lote dez, com sete andares, será feita por um processo de desmonte que irá demorar cerca de 45 dias. Iniciou-se com a retirada do recheio, como paredes interiores, libertação de infraestruturas de alimentação ao edifício, seguindo-se depois o corte da estrutura de betão armado por peças que serão trituradas e tratadas. De acordo com a autarquia seixalense, tendo em conta as questões de segurança associadas quer ao tipo de construção quer às construções vizinhas, este é o processo mais adequado para a demolição do lote dez, de forma controlada e segura.