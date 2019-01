Embarcação avariada obrigou a suprimir carreiras entre Seixal e Lisboa

Rogério Matos Hoje às 19:41 Facebook

Uma embarcação de passageiros que faz a ligação entre Seixal e Cais do Sodré sofreu uma avaria esta tarde e motivou a supressão de oito carreiras entre as duas margens.

A informação foi prestada ao JN pela Comissão de Utentes do Seixal, que identifica a embarcação em causa como a Pedro Nunes, a mesma que no início de dezembro sofreu uma avaria e causou momentos de tensão no cais do Seixal, com utentes a tentar entrar na única e sobrelotada embarcação que realizava a travessia.

António Freitas, presidente da Comissão de Utentes do Seixal, refere que a supressão de carreiras deu-se a partir das 17.10 horas e teme que a embarcação não esteja reparada a tempo do início da manhã desta terça-feira, altura em que milhares de utentes se deslocam ao cais do Seixal para realizar a travessia.

Até ao momento, a Transtejo não respondeu às questões colocadas pelo JN, porém, no seu website, pode-se ler que a ligação das 19.30 horas entre Cais do Sodré e Seixal foi suprimida.