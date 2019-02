Funeral de avó e neta assassinadas realiza-se no sábado

Rogério Matos Hoje às 17:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O funeral conjunto de Helena Cabrita e da pequena Lara, que morreram assassinadas esta semana por Pedro Henriques, respetivo genro e pai das vítimas, realizam-se no sábado de manhã.

Os corpos chegam às 9 horas de sábado à capela da Igreja de Nosso Senhor do Bonfim, nos Foros de Amora, Seixal, onde serão velados. Duas horas depois, é celebrada a missa de funeral. O cortejo fúnebre segue para o Cemitério da Amora.

Helena Cabrita desejava ser cremada. A família estava já a planear o funeral, quando se soube da morte da pequena Lara.

Pedro Henriques, de 39 anos, suicidou-se depois de ter esfaqueado mortalmente a sogra, na segunda-feira, e matado a filha de dois anos, com quem fugiu de carro, depois do primeiro crime, no Seixal.