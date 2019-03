Rogério Matos Hoje às 12:29 Facebook

Um incêndio deflagrou esta manhã numa habitação na Amora, Seixal, e provocou duas vítimas ligeiras, uma por inalação de fumos e outra por queimaduras num pé, apurou o JN junto de fonte da corporação de bombeiros do Seixal.

O alerta foi dado às 10.07 horas e ao local, na Avenida Afonso Costa, acorreram os bombeiros do Seixal e Amora, com sete viaturas e 14 operacionais. O incêndio encontra-se agora em fase de rescaldo, informou fonte da proteção civil. As causas são desconhecidas até ao momento.