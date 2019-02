Jovem dada como desaparecida no Seixal já está em casa

Rogério Matos Ontem às 22:39 Facebook

A jovem de 13 anos que estava dada como desaparecida, desde a tarde de quarta-feira, está já em casa e, segundo o que foi possível apurar, encontra-se bem de saúde.

A jovem que frequenta o sexto ano tinha saído da escola na quarta-feira, onde teve aulas no período da manhã, e deveria ter ido para casa, esperando pela hora de ir buscar a irmã ao infantário às 17 horas.

O alerta foi dado pela mãe quando foi contactada pelo infantário para ir buscar a menina, uma vez que Luana não o tinha feito. Quando chegou a casa, percebeu que a filha tinha levado alguma roupa do armário e após buscas realizadas pela própria no concelho, chegou-lhe a informação de que a sua filha tinha sido vista com um rapaz na zona de Pinhal de Frades, também no Seixal, pouco depois das 17 horas.