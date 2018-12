Maior bairro ilegal de Portugal começou a ser desocupado

Rogério Matos Hoje às 11:46 Facebook

Começou na manhã desta segunda-feira o processo de realojamento de mais de 200 famílias que vivem no bairro da Jamaica, no concelho do Seixal, considerado um dos mais degradados e inseguros do país.

Um dos três prédios devolutos de Vale de Chícharos, Seixal, conhecido por Bairro da Jamaica, vai ser demolido na próxima quinta-feira. As 64 famílias residentes no lote 10 já se dirigiram à autarquia para lhes serem atribuídas novas casas com rendas adequadas ao rendimento que auferem.

A deslocalização, iniciada esta segunda-feira de manhã, será feita no espaço de três dias e ao quarto, na quinta-feira, o prédio com sete andares será demolido para evitar nova ocupação ilegal do espaço.

A Misericórdia do Seixal tinha anunciado a demolição há um ano e hoje, no bairro já se fala na nova vida para os moradores que ocupam o espaço há mais de 20 anos. A desocupação dos restantes dois lotes com 170 famílias dar-se-á faseadamente até 2022, num esforço financeiro global entre autarquia e IHRU a rondar os 15 milhões de euros.

Houve momentos em que perdemos a esperança

"Já lutávamos há muito tempo por isto e até houve momentos em que perdemos a esperança", conta Dirce Noronha, responsável pela comissão de moradores e que reside no lote dez, o que será alvo de demolição.

Aquele que foi outrora um foco de criminalidade no concelho do Seixal apresenta agora problemas relacionados com higiene, pestes, falta de iluminação e água e, principalmente, a humidade dentro das casas que provoca problemas respiratórios nos moradores. Andreia Tati, 26 anos, ocupa um andar com três filhos e quatro irmãos e a partir de segunda-feira tem uma casa para si e os três menores. Os quatro irmãos serão realojados noutra habitação. "A humidade nas paredes é o principal problema para os mais novos que têm já problemas respiratórios", lamente a jovem angolana.

Ao longo do ano, a Autarquia adquiriu habitações dispersas no concelho do Seixal, em zonas urbanas com fácil acesso a serviços. "Não queríamos juntar as famílias num só espaço, mas dispersa-las pelo concelho e assim aumentar as hipóteses de integração", refere Joaquim Santos, presidente da Câmara Municipal do Seixal. Foram realizadas obras de beneficiação nas habitações que hoje estão prontas para receber os novos moradores. "As casas foram submetidas a obras profundas para que nada falte aos novos inquilino", acrescenta o autarca.