Na manifestação contra violência policial pede-se visita de Marcelo

Rogério Matos Hoje às 17:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de cem pessoas reúnem-se esta tarde junto da Câmara Municipal do Seixal, para exigir o fim da violência policial e a melhoria das condições de habitação no Bairro da Jamaica.

Várias intervenções têm sido feitas com microfone por populares e dirigentes de movimentos que organizam o protesto, marcado pelo caráter pacífico.

José Pereira, do movimento Consciência Negra, apelou à intervenção do Presidente da República na situação que entende viver-se no Bairro da Jamaica e pede mesmo que Marcelo visite o local.