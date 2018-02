Peixeira Açucena Veloso morre em despiste

Ontem às 16:46 Facebook

Açucena Veloso, uma peixeira conhecida em Lisboa, morreu, este domingo, num despiste automóvel.

A mulher de 65 anos, que fornecia peixe a chefs conhecidos, faleceu em Vale de Milhaços, Seixal, quando a viatura onde seguia sozinha se despistou. Ao que foi possível apurar, a viatura, um jipe, capotou após o despiste e foi necessário recorrer a material de desencarceramento para retirar a vítima, em paragem cardiorrespiratória, do veículo.

O alerta foi dado pelas oito horas e ao local acorreram os bombeiros do Seixal com três viaturas e oito elementos, a vmer do Hospital Garcia de Orta que declarou o óbito e a PSP que vai agora apurar as circunstâncias em que se deu o despiste. O local onde se deu o sinistro é referenciado pelos bombeiros pelas caraterísticas que têm causado múltiplos acidentes, alguns mortais.