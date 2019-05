Quatro feridos em colisão entre duas viaturas no Seixal

Rogério Matos Hoje às 12:13 Facebook

Uma colisão entre duas viaturas no Seixal provocou, esta quarta-feira de manhã, quatro feridos.

Três dos feridos ficaram com ferimentos ligeiros e o quarto recusou transporte ao hospital, tendo sido assistido no local pelos bombeiros.

O alerta foi dado às 10.14 horas para a Avenida General Humberto Delgado, na zona das Farinheiras. Ao local, acorreram os Bombeiros Voluntários do Seixal, a GNR, a Cruz Vermelha do Seixal e a VMER do Hospital Garcia de Orta, para onde os três feridos foram transportados.

Na operação, estiveram envolvidos sete viaturas e 15 operacionais. A GNR vai investigar as causas do acidente.