"Se não nos unirmos, nada vai acontecer", diz moradora do bairro da Jamaica

Moradores do Bairro da Jamaica desmentem versão da PSP e asseguram que a violência policial é comum.

"Enquanto os agentes que pontapearam uma senhora indefesa de 62 anos, como se de lixo se tratasse, continuarem a trabalhar, vamos continuar a manifestar-nos". Foi assim que os moradores, essencialmente jovens, do Bairro da Jamaica, no Seixal, abordaram na tarde de terça-feira a onda de violência em vários pontos de Lisboa e Setúbal, motivada pelos conflitos da manhã de domingo entre a PSP e moradores do bairro.

"Não é só o Bairro da Jamaica que está inconformado com o que aconteceu no domingo. Todos os bairros onde há violência policial estão contra o uso de força excessiva e abuso das autoridades", diz Higina Coxi, moradora que no domingo se envolveu numa cena de pancadaria com outras mulheres, o que motivou a presença da PSP. A sua familiar, Aurora Coxi, também esteve envolvida nas agressões.