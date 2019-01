Transtejo anuncia regresso à normalidade na ligação Seixal - Cais do Sodré

Rogério Matos Hoje às 17:20 Facebook

A Transtejo anunciou há momentos ao JN que o serviço de transporte na ligação fluvial Seixal - Cais do Sodré fica normalizado a partir das 17 horas desta terça-feira.

Ontem à tarde, uma das duas embarcações de passageiros que faz a ligação entre estes dois pontos sofreu uma avaria e motivou a supressão de carreiras.

A embarcação em causa, Pedro Nunes, é a mesma que no início de dezembro sofreu uma avaria, motivando a supressão de carreiras e consequentes momentos de tensão no cais do Seixal, com utentes a tentar entrar na única e sobrelotada embarcação que realizava a travessia.

António Freitas, membro da Comissão de Utentes de Transportes do Seixal refere ao JN que o mesmo não se sucedeu ao final da tarde de ontem e durante a manhã de hoje, período de maior afluência e lamenta as sucessivas supressões de carreiras devido à avaria de embarcações. "São os cidadãos que querem atravessar o rio para trabalhar os únicos lesados pela falta de investimento público na reparação das navios", lamenta António Freitas, que apela à maior celeridade pelo Governo na aquisição de novas embarcações, conforme anunciado em abril passado.